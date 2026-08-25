Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
19°
Срд, 26
16°
Чтв, 27
21°
ЦБ USD 83.29 0.37 25/08
ЦБ EUR 97.44 0.58 25/08
Нал. USD 85.06 / 84.90 25/08 14:40
Нал. EUR 99.75 / 100.45 25/08 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
4 часа назад
175
EVOLUTE подтверждает статус лидера: итоги семи месяцев 2026 года
Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укре...
Вчера 15:32
425
Светофор перенесут, дорогу расширят, ливнёвку обновят. Как изменится М...
Редакция РЗН.инфо встретилась с представителями подрядч...
Вчера 12:50
2 241
Где рязанцу купить воздух из СССР, шкатулку из тюрьмы и салфетки из «М...
Редакция РЗН.инфо решила погрузиться в бескрайний мир о...
22 августа 11:15
960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани осудят водителя квадроцикла за ДТП, в котором погибла женщина
Авария произошла вечером 11 октября 2025 года в селе Алеканово Рязанского района. Следствием установлено, что 32-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль квадроцикла. При этом «прав» у него не было. Во время движения с пассажиром мужчина съехал на прилегающую к проезжей части территорию и врезался в дерево. 43-летняя женщина получила травмы, от которых впоследствии скончалась. В СК завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункты «а», «б», «в» части 4 ст. 264 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

В Рязани осудят водителя квадроцикла за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Авария произошла вечером 11 октября 2025 года в селе Алеканово Рязанского района. Следствием установлено, что 32-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль квадроцикла. При этом «прав» у него не было. Во время движения с пассажиром мужчина съехал на прилегающую к проезжей части территорию и врезался в дерево.

43-летняя женщина получила травмы, от которых впоследствии скончалась.

В СК завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункты «а», «б», «в» части 4 ст. 264 УК РФ).

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.