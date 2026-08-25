В Рязани осудят водителя квадроцикла за ДТП, в котором погибла женщина

Авария произошла вечером 11 октября 2025 года в селе Алеканово Рязанского района. Следствием установлено, что 32-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль квадроцикла. При этом «прав» у него не было. Во время движения с пассажиром мужчина съехал на прилегающую к проезжей части территорию и врезался в дерево. 43-летняя женщина получила травмы, от которых впоследствии скончалась. В СК завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункты «а», «б», «в» части 4 ст. 264 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

В Рязани осудят водителя квадроцикла за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Авария произошла вечером 11 октября 2025 года в селе Алеканово Рязанского района. Следствием установлено, что 32-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль квадроцикла. При этом «прав» у него не было. Во время движения с пассажиром мужчина съехал на прилегающую к проезжей части территорию и врезался в дерево.

43-летняя женщина получила травмы, от которых впоследствии скончалась.

В СК завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункты «а», «б», «в» части 4 ст. 264 УК РФ).

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.