В Рязани на оптовой базе нашли трех нарушителей воинского учета

В Рязани прошел рейд по противодействию незаконной миграции и проверке соблюдения воинского учета гражданами, получившими российское гражданство. Мероприятие провели на 5-й оптовой базе следователи военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции. Во время рейда проверили документы у 20 человек. У троих выявили нарушение сроков постановки на воинский учет.

В Рязани прошел рейд по противодействию незаконной миграции и проверке соблюдения воинского учета гражданами, получившими российское гражданство. Мероприятие провели на 5-й оптовой базе следователи военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции.

Во время рейда проверили документы у 20 человек. У троих выявили нарушение сроков постановки на воинский учет.

Нарушителей сопроводили в военный комиссариат, где с ними провели разъяснительные беседы. Им напомнили об обязанности соблюдать требования законодательства и своевременно становиться на воинский учет.

В СК отметили, что уклонение от исполнения воинской обязанности может повлечь административную ответственность, а при систематическом нарушении установленных правил — лишение российского гражданства.

Фото: военный следственный отдел СК России по Рязанскому гарнизону.