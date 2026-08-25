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В Нижнем Новгороде автомобиль влетел в остановку, погибла женщина
В Нижнем Новгороде легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС. ДТП произошло на проспекте Гагарина возле парка «Швейцария». По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в остановку «Улица Сурикова», где находились люди. В результате аварии погибла женщина, ее личность устанавливается. Еще три человека получили травмы. Пострадавшим сотрудники МЧС оказали первую доврачебную помощь.

В Нижнем Новгороде легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

ДТП произошло на проспекте Гагарина возле парка «Швейцария».

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в остановку «Улица Сурикова», где находились люди.

В результате аварии погибла женщина, ее личность устанавливается. Еще три человека получили травмы. Пострадавшим сотрудники МЧС оказали первую доврачебную помощь.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.