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В Госдуме предложили бесплатно доставлять лекарства маломобильным гражданам
В Госдуме предложили законодательно закрепить бесплатную доставку лекарств на дом для маломобильных граждан. Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направили парламентарии во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Об этом пишет ТАСС. Авторы инициативы считают, что бесплатную доставку нужно предоставлять гражданам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому и не могут самостоятельно посещать аптеку из-за ограниченной способности передвигаться или обслуживать себя.

В Госдуме предложили законодательно закрепить бесплатную доставку лекарств на дом для маломобильных граждан. Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направили парламентарии во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Об этом пишет ТАСС.

Авторы инициативы считают, что бесплатную доставку нужно предоставлять гражданам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому и не могут самостоятельно посещать аптеку из-за ограниченной способности передвигаться или обслуживать себя.

Сейчас отдельные категории граждан могут бесплатно получать социальные услуги на дому. При этом единой федеральной гарантии бесплатной доставки лекарств для всех маломобильных граждан независимо от дохода нет.

Депутаты предлагают установить такую гарантию на федеральном уровне.

Для организации доставки предлагается использовать уже существующую систему социального обслуживания на дому.