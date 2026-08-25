Издательство «Просвещение» по требованию ФАС снизило цены на учебники

Отмечается, что цены снижены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях пособия подешевели до 78%. Ранее ФАС предписала «Просвещению» установить на отдельные учебники экономически обоснованные цены. Говорилось, что они не должны превышать сумму расходов и прибыли, которые нужны для производства и продажи этих товаров.

Издательство «Просвещение» по требованию ФАС снизило цены на учебники. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе антимонопольной службы.

Отмечается, что цены снижены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях пособия подешевели до 78%.

Ранее ФАС предписала «Просвещению» установить на отдельные учебники экономически обоснованные цены. Говорилось, что они не должны превышать сумму расходов и прибыли, которые нужны для производства и продажи этих товаров.