Жителя Сараев осудили за пьяную езду

Сараевский районный суд за пьяную езду лишил 41-летнего жителя районного центра водительских прав на три года и назначил ему исправительные работы на срок на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10% Отмечается, что мужчину уже привлекали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году, но он вновь сел пьяным за руль чужого мотоцикла.

Жителя Сараев осудили за пьяную езду. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сараевский районный суд за пьяную езду лишил 41-летнего жителя районного центра водительских прав на три года и назначил ему исправительные работы на срок на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10%

Отмечается, что мужчину уже привлекали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году, но он вновь сел пьяным за руль чужого мотоцикла.