За сутки полицейские изъяли более 2 кг наркотиков у рязанцев

За сутки полицейские задержали 41-летнего жителя города Ряжска. При досмотре у мужчины оперативники изъяли пакет, в котором находилось 303 грамма марихуаны и бутылка с жидкостью — гашишным маслом массой 24 грамма. В тот же день оперативники нашли наркотики в доме 46-летнего жителя деревни Рановка в Скопинском округе. В хозяйственных постройках полицейские обнаружили коноплю общей массой 1 килограмм 208 граммов. В поселке Зеленый Милославского округа сотрудники полиции нашли наркотики в доме 45-летнего мужчины. В надворной постройке обнаружено 615 граммов конопли. Установлено, что мужчина вырастил на своем участке более 60 кустов каннабиса с целью изготовления марихуаны. Возбуждены уголовные дела.

За сутки полицейские изъяли более 2 кг наркотиков у рязанцев. Об этом сообщает региональная полиция.

За сутки полицейские задержали 41-летнего жителя города Ряжска. При досмотре у мужчины оперативники изъяли пакет, в котором находилось 303 грамма марихуаны и бутылка с жидкостью — гашишным маслом массой 24 грамма.

В тот же день оперативники нашли наркотики в доме 46-летнего жителя деревни Рановка в Скопинском округе. В хозяйственных постройках полицейские обнаружили коноплю общей массой 1 килограмм 208 граммов.

В поселке Зеленый Милославского округа сотрудники полиции нашли наркотики в доме 45-летнего мужчины. В надворной постройке обнаружено 615 граммов конопли. Установлено, что мужчина вырастил на своем участке более 60 кустов каннабиса с целью изготовления марихуаны.

Возбуждены уголовные дела.