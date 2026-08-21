За неделю российские силы ПВО сбили более 20 крылатых ракет «Фламинго»

За неделю ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА большой дальности. В результате поражены: предприятия военной промышленности Украины; логистические центры; объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ; цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним; места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго»; склады боеприпасов, горючего и материальных средств; пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Также за неделю поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и два танкера. Кроме того, ПВО сбили 26 крылатых ракет «Фламинго» и 8 477 БПЛА.

За неделю российские силы ПВО сбили более 20 крылатых ракет «Фламинго». Об этом сообщает Минобороны.

За неделю ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА большой дальности.

В результате поражены: предприятия военной промышленности Украины; логистические центры; объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ; цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним; места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго»; склады боеприпасов, горючего и материальных средств; пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Также за неделю поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и два танкера.

Кроме того, ПВО сбили 26 крылатых ракет «Фламинго» и 8 477 БПЛА.