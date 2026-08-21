В Солотче 20 августа произошел пожар в сарае

В четверг, 20 августа, в Солотче произошло возгорание сарая на улице Мещерской. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, пожар произошел в вечернее время. Информация о площади возгорания, возможных пострадавших и причинах случившегося уточняется.

В четверг, 20 августа, в Солотче произошло возгорание сарая на улице Мещерской. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, пожар произошел в вечернее время.

Информация о площади возгорания, возможных пострадавших и причинах случившегося уточняется.