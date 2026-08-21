В Рязанском районе выставили на торги усадьбу Дубовицких-Мерхелевичей
На продажу выставлен объект недвижимого имущества площадью 1 тысяча 475 м². Он расположен на улице Центральной, дом № 7, в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Усадьба продается одновременно с земельным участком площадью 3 тысячи 349 м², на котором она находится. Начальная стоимость лота составляет 5 миллионов 787 тысяч рублей без учета налога на добавленную стоимость. Торги назначены на 18 сентября 2026 года.
В Рязанском районе выставили на торги усадьбу Дубовицких-Мерхелевичей. Электронный аукцион размещен на сайте ГИС Торги.
На продажу выставлен объект недвижимого имущества площадью 1 тысяча 475 м². Он расположен на улице Центральной, дом № 7, в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Усадьба продается одновременно с земельным участком площадью 3 тысячи 349 м², на котором она находится.
Начальная стоимость лота составляет 5 миллионов 787 тысяч рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Торги назначены на 18 сентября 2026 года.
Фото — ГИС Торги.