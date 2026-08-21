В Рязанской области за сутки поймали двух пьяных водителей

Сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 286 нарушений ПДД. В том числе инспекторы остановили двух водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще трое автомобилистов отказались пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции. В отношении них составили административные материалы.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести. Еще 39 аварий обошлись без пострадавших и привели только к материальному ущербу, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 286 нарушений ПДД. В том числе инспекторы остановили двух водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще трое автомобилистов отказались пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции. В отношении них составили административные материалы.

Кроме того, во время рейдов инспекторы выявили 16 нарушений со стороны водителей грузового транспорта и пять нарушений, связанных с управлением мототранспортом.

Еще 59 автомобилистов нарушили требования к светопропусканию стекол — водители управляли автомобилями с запрещенной тонировкой.