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В Рязанской области начали изготавливать шоколад Alpen Gold
Судя по кадрам, шоколад Alpen Gold начали изготавливать в Касимове. В данных об изготовителе теперь указано ООО Кондитерская фабрика «Верность качеству» (Российская Федерация, 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 199).

В Рязанской области начали изготавливать шоколад Alpen Gold. Об этом сообщается в соцсетях.

Судя по кадрам, шоколад Alpen Gold начали изготавливать в Касимове.

В данных об изготовителе теперь указано ООО Кондитерская фабрика «Верность качеству» (Российская Федерация, 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 199).