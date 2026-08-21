В Рязанской области начали изготавливать шоколад Alpen Gold

Судя по кадрам, шоколад Alpen Gold начали изготавливать в Касимове. В данных об изготовителе теперь указано ООО Кондитерская фабрика «Верность качеству» (Российская Федерация, 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 199).