В Рязани с начала года оштрафовали 1,3 тысячи нарушителей за незаконную торговлю

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне установленных мест привлекли 1 372 нарушителя. Об этом сообщили в горадминистрации. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,72 млн рублей. В соответствии с региональным законом за организацию торговли и оказание услуг в непредусмотренных местах гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц он составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне установленных мест привлекли 1 372 нарушителя. Об этом сообщили в горадминистрации.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3,72 млн рублей.

В соответствии с региональным законом за организацию торговли и оказание услуг в непредусмотренных местах гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц он составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

За незаконную торговлю и оказание услуг в таких местах гражданам могут вынести предупреждение или назначить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей.