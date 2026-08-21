В Рязани произошло убийство

Инцидент произошел в ночь на 19 августа в одной из квартир в Октябрьском районе. Между знакомыми 34-летним мужчиной и 35-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила своего гостя ножом в грудь. Рязанец скончался на месте происшествия. Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Рязани произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в ночь на 19 августа в одной из квартир в Октябрьском районе. Между знакомыми 34-летним мужчиной и 35-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила своего гостя ножом в грудь.

Рязанец скончался на месте происшествия.

Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.