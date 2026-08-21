В Рязани массово отключили свет из-за аварии
В пятницу, 21 августа, без света остались жители улиц: Братиславская, Пушкина, Татарская, 1 Линия, 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, Гагарина, Высоковольтная, Мопровский 2-й пер., Профессора Никулина, Ленинского Комсомола, Семена Середы, Стройкова, Дзержинского, Типанова, Троллейбусный пер., Шевченко, Весенняя, Мопровский 3-й пер. Подачу электроэнергии пообещали восстановить в течение 2-х часов.
В Рязани массово отключили свет из-за аварии. Об этом сообщают электросети.
В пятницу, 21 августа, без света остались жители улиц:
- Братиславская,
- Пушкина,
- Татарская,
- 1 Линия,
- 2 Линия,
- 3 Линия,
- 4 Линия,
- Гагарина,
- Высоковольтная,
- Мопровский 2-й пер.,
- Профессора Никулина,
- Ленинского Комсомола,
- Семена Середы,
- Стройкова,
- Дзержинского,
- Типанова,
- Троллейбусный пер.,
- Шевченко,
- Весенняя,
- Мопровский 3-й пер.
Подачу электроэнергии пообещали восстановить в течение 2-х часов.