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В Рязани массово отключили свет из-за аварии
В пятницу, 21 августа, без света остались жители улиц: Братиславская, Пушкина, Татарская, 1 Линия, 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, Гагарина, Высоковольтная, Мопровский 2-й пер., Профессора Никулина, Ленинского Комсомола, Семена Середы, Стройкова, Дзержинского, Типанова, Троллейбусный пер., Шевченко, Весенняя, Мопровский 3-й пер. Подачу электроэнергии пообещали восстановить в течение 2-х часов.

В Рязани массово отключили свет из-за аварии. Об этом сообщают электросети.

В пятницу, 21 августа, без света остались жители улиц:

  • Братиславская,
  • Пушкина,
  • Татарская,
  • 1 Линия,
  • 2 Линия,
  • 3 Линия,
  • 4 Линия,
  • Гагарина,
  • Высоковольтная,
  • Мопровский 2-й пер.,
  • Профессора Никулина,
  • Ленинского Комсомола,
  • Семена Середы,
  • Стройкова,
  • Дзержинского,
  • Типанова,
  • Троллейбусный пер.,
  • Шевченко,
  • Весенняя,
  • Мопровский 3-й пер.

Подачу электроэнергии пообещали восстановить в течение 2-х часов.