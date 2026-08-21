В Пронском районе нашли нарушения при ремонте молодежного центра

В Пронском районе прокуратура выявила нарушения при капитальном ремонте молодежного центра «Высота» в Новомичуринске. Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном ведомстве. Прокуратура обнаружила нарушения со стороны подрядчика при поставке материалов, содержании территории во время работ и оформлении необходимой документации. При этом заказчик своевременно не отреагировал на выявленные нарушения.

В Пронском районе прокуратура выявила нарушения при капитальном ремонте молодежного центра «Высота» в Новомичуринске. Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном ведомстве.

Прокуратура обнаружила нарушения со стороны подрядчика при поставке материалов, содержании территории во время работ и оформлении необходимой документации. При этом заказчик своевременно не отреагировал на выявленные нарушения.

По итогам проверки прокуратура приняла меры реагирования. Устранение нарушений, а также своевременное и качественное завершение ремонта находятся на контроле ведомства.