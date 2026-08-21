В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до +10 градусов

В субботу, 22 августа, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, 2-7 м/с, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +10, +15°С, днем поднимется до +22, +27°С.

В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до +10 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 22 августа, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью западный, 2-7 м/с, днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +10, +15°С, днем поднимется до +22, +27°С.