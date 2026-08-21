Рязанский суд вынес приговор мужчине за покупку поддельных «прав»

Установлено, что зимой 2023 года 37-летний мужчина за 150 тысяч рублей купил поддельное водительское удостоверение. При этом он не проходил обучение и не сдавал экзамены. В Касимовском округе мужчину остановил сотрудник ДПС для проверки документов. Злоумышленник управлял мотоциклом «Урал». Полицейский выяснил, что реквизиты удостоверения зарегистрированы на другого человека. Касимовский межрайонный прокурор поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения). Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.

Рязанский суд вынес приговор мужчине за покупку поддельных «прав». Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что зимой 2023 года 37-летний мужчина за 150 тысяч рублей купил поддельное водительское удостоверение. При этом он не проходил обучение и не сдавал экзамены.

В Касимовском округе мужчину остановил сотрудник ДПС для проверки документов. Злоумышленник управлял мотоциклом «Урал». Полицейский выяснил, что реквизиты удостоверения зарегистрированы на другого человека.

Касимовский межрайонный прокурор поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).

Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.