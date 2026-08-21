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Рязанских водителей предупредили о рейдах на дорогах в выходные
В Рязанской области 21 августа и в предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные рейды на дорогах региона. Об этом сообщили в региональном ведомстве. 21 августа в регионе проходит мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы используют метод массовой проверки: на определенном участке дороги за ограниченное время они проверяют максимальное количество автомобилистов, после чего перемещаются на другие точки.

В Рязанской области 21 августа и в предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные рейды на дорогах региона. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

21 августа в регионе проходит мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы используют метод массовой проверки: на определенном участке дороги за ограниченное время они проверяют максимальное количество автомобилистов, после чего перемещаются на другие точки.

Накануне, 20 августа, в Рязанской области прошли рейды «Пешеход» и «Автобус». В ходе мероприятия «Пешеход» инспекторы выявили более 10 нарушений со стороны пеших участников дорожного движения.

Еще более 10 нарушений ПДД выявили во время рейда «Автобус», который был направлен на пресечение нарушений со стороны водителей междугородних автобусов. Нарушителей привлекли к ответственности.

Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и сообщать об опасных маневрах и других нарушениях по телефону 112. Также обращения можно оставить на официальном сайте Госавтоинспекции.