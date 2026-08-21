Рязанские полицейские выдворили и депортировали нарушивших закон мигрантов

Уроженца страны Центральной Азии депортировали. Его ранее осудили за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Наказание мужчина отбывал в исправительной колонии на территории региона. Его пребывание в России признали нежелательным. Двух граждан стран Латинской Америки и Центральной Азии выдворили. Правоохранители установили, что они нарушили правила въезда и пребывания в России. Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово. Мужчины за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали нарушивших закон мигрантов. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уроженца страны Центральной Азии депортировали. Его ранее осудили за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Наказание мужчина отбывал в исправительной колонии на территории региона. Его пребывание в России признали нежелательным.

Двух граждан стран Латинской Америки и Центральной Азии выдворили. Правоохранители установили, что они нарушили правила въезда и пребывания в России.

Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово. Мужчины за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.