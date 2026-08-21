Подросток на мотоцикле столкнулся с легковушкой в Рязанской области

ДТП произошло вечером 20 августа на 109-ом километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». 15-летний рязанец, управляя мотоциклом «Регулмото», столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106», находящимся под управлением 34-летнего местного жителя. Водителя мотоцикла и его 19-летнего пассажира с полученными травмами доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.