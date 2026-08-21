Небензя: России не нужна мобилизация, она не планируется и не ожидается

«Не беспокойтесь о мобилизации в России, я думаю, что официально много раз говорилось, что массовая мобилизация нам в данный момент не нужна, и, насколько я знаю, она не планируется и не ожидается», — заявил, отвечая на вопросы журналистов, постпред РФ при ООН.

России не нужна мобилизация, она не планируется и не ожидается. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, его цитирует РИА Новости.

«Не беспокойтесь о мобилизации в России, я думаю, что официально много раз говорилось, что массовая мобилизация нам в данный момент не нужна, и, насколько я знаю, она не планируется и не ожидается», — заявил, отвечая на вопросы журналистов, постпред РФ при ООН.