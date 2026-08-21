На территории Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА
Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена в 15:25 21 августа. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
На территории Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили РСЧС.
Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена в 15:25 21 августа.
Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
Напомним, в ночь на 21 августа над территорией региона сбит один БПЛА.