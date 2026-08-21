Минздрав обновит порядок диспансеризации с 1 сентября

С 1 сентября в России изменится порядок ведения карты учета диспансеризации. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном сайте правовых актов. При оценке липидного профиля врачи будут указывать концентрации холестерина ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП, а также уровень триглицеридов. Кроме того, в рамках диагностики медики начнут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца.