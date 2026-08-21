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«Медиалогия» назвала самый обсуждаемый мем в Рунете
Мем «6-7» («Сикс-севен») стал самым упоминаемым трендом в русскоязычных социальных сетях в первой половине 2026 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Медиалогии», который есть в распоряжении ТАСС. С января по июль 2026 года с «Сикс-севен» было связано более 1,26 млн сообщений в социальных сетях. Выражение сопровождается характерным жестом и заметно обошло другие популярные интернет-тренды.

Мем «6-7» («Сикс-севен») стал самым упоминаемым трендом в русскоязычных социальных сетях в первой половине 2026 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Медиалогии», который есть в распоряжении ТАСС.

С января по июль 2026 года с «Сикс-севен» было связано более 1,26 млн сообщений в социальных сетях. Выражение сопровождается характерным жестом и заметно обошло другие популярные интернет-тренды.

Второе место занял мем «Черемша и советская эстетика» — 769,5 тыс. упоминаний. Тренд основан на созданных с помощью ИИ роликах о советской эпохе с персонажем в виде зайца-льва. Третьим стал «Воздухан» — символ чрезмерно разговорчивого человека, не выполняющего обещаний, набравший 472,3 тыс. сообщений.

В десятку самых обсуждаемых также вошли фразы «Можно. А зачем?» и «Фа ватафа пепе шнейне», мемы «Бурмалда» и «Котость», тренд «Верните мой 2016-й», а также «Нишевость» и другие интернет-феномены.

«Медиалогия» составила рейтинг на основе русскоязычных публикаций в VK, Telegram, TikTok, YouTube и других популярных платформах. В исследование включили мемы, которые появились в 2026 году либо увеличили число упоминаний более чем на 100% по сравнению с прошлым годом.