МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение на субботу, 22 августа. Оно опубликовано на сайте регионального МЧС. По прогнозам синоптиков, ночью и утром в субботу на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение на субботу, 22 августа. Оно опубликовано на сайте регионального МЧС.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром в субботу на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м.

При возникновении чрезвычайной ситуации рязанцев просят звонить по телефонам 01, с мобильного — 101, либо по единому номеру экстренных служб 112.