Губернатор Павел Малков: развиваем медицину в каждом округе

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал результаты развития первичного звена здравоохранения в регионе. Работа ведется при федеральной поддержке в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал результаты развития первичного звена здравоохранения в регионе. Работа ведется при федеральной поддержке в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, за последние годы в регионе построили 83 фельдшерско-акушерских пункта.

«Это часть большой работы, чтобы медицинская помощь была доступна жителям даже самых отдаленных сел. Развиваем медицину в каждом округе. В этом году строим еще 15 ФАПов в десяти муниципалитетах: Ряжском, Кораблинском, Сасовском, Клепиковском, Сараевском, Пителинском, Рыбновском, Касимовском, Рязанском и Александро-Невском. Сейчас на объектах завершаются работы: прокладываем коммуникации и благоустраиваем прилегающие территории. В том числе врачебную амбулаторию в деревне Баграмово Рыбновского округа. Вопрос о ее строительстве жители поднимали во время нашей недавней встречи», — сказал Павел Малков.

Глава региона уточнил, что в новых зданиях будут работать молодые специалисты, приехавшие по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сельские жители смогут получать качественную медпомощь рядом с домом, а медики — работать в современных условиях.