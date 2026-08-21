Эксперт рассказала, что подарить учителю на 1 сентября

На 1 сентября учителю можно подарить набор хорошего чая или кофе, качественную канцелярию либо сертификат в книжный магазин. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. По словам специалиста, подарок педагогу должен быть символическим и не обязывающим. Она отметила, что 1 сентября является праздником начала учебного года, поэтому презент не должен выглядеть как личный дорогой подарок. Согласно нормам Гражданского кодекса РФ, стоимость подарка работнику образовательной организации не должна превышать 3 тысячи рублей.

На 1 сентября учителю можно подарить набор хорошего чая или кофе, качественную канцелярию либо сертификат в книжный магазин. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

По словам специалиста, подарок педагогу должен быть символическим и не обязывающим. Она отметила, что 1 сентября является праздником начала учебного года, поэтому презент не должен выглядеть как личный дорогой подарок.

В качестве вариантов Баранова предложила чай, кофе, шоколад, пастилу, мед или орехи в красивой упаковке. Также учителю можно подарить планер, органайзер для рабочего стола или хорошую ручку.

Еще одним вариантом может стать сертификат в книжный магазин или подписка на электронную библиотеку, если такой формат заранее одобрен родительским комитетом.

При этом эксперт посоветовала отказаться от парфюмерии, косметики, алкоголя, денег в конверте и дорогих брендовых вещей.

Согласно нормам Гражданского кодекса РФ, стоимость подарка работнику образовательной организации не должна превышать 3 тысячи рублей.