Власти Украины заявили, что готовы к переговорам с Россией
По его словам, украинская сторона «готова садиться за стол переговоров, готова слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы». Он также сообщил, что переговорный трек с участием США в настоящее время находится на паузе. «Киев рассчитывает на визит американских переговорщиков, чтобы сдвинуть переговорный процесс», — подчеркнул он.
Власти Украины заявили, что готовы к переговорам с Россией. Об этом украинскому изданию заявил первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Кислица, его цитирует РБК.
По его словам, украинская сторона «готова садиться за стол переговоров, готова слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы».
Он также сообщил, что переговорный трек с участием США в настоящее время находится на паузе.
«Киев рассчитывает на визит американских переговорщиков, чтобы сдвинуть переговорный процесс», — подчеркнул он.