Власти Украины заявили, что готовы к переговорам с Россией

По его словам, украинская сторона «готова садиться за стол переговоров, готова слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы». Он также сообщил, что переговорный трек с участием США в настоящее время находится на паузе. «Киев рассчитывает на визит американских переговорщиков, чтобы сдвинуть переговорный процесс», — подчеркнул он.

Власти Украины заявили, что готовы к переговорам с Россией. Об этом украинскому изданию заявил первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Кислица, его цитирует РБК.

По его словам, украинская сторона «готова садиться за стол переговоров, готова слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы».

Он также сообщил, что переговорный трек с участием США в настоящее время находится на паузе.

«Киев рассчитывает на визит американских переговорщиков, чтобы сдвинуть переговорный процесс», — подчеркнул он.