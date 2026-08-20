В Скопине заменили километр водопровода в Автозаводском микрорайоне

В Скопине капитально ремонтируют водопроводные сети. В Автозаводском микрорайоне уже заменили около километра водовода, пишет ИД «Пресса». 19 и 20 августа новые коммуникации подключают к жилым домам. На время работ подачу холодной воды в микрорайоне приостанавливают, для жителей организовали подвоз питьевой и технической воды.

В Скопине капитально ремонтируют водопроводные сети. В Автозаводском микрорайоне уже заменили около километра водовода, пишет ИД «Пресса».

19 и 20 августа новые коммуникации подключают к жилым домам. На время работ подачу холодной воды в микрорайоне приостанавливают, для жителей организовали подвоз питьевой и технической воды.

Обновленный участок водопровода рассчитан на длительную эксплуатацию. По словам специалистов, замена старых коммуникаций позволит снизить количество аварийных отключений и повысить надежность системы водоснабжения.

Следующим этапом станет капитальный ремонт водопровода на улице Мира. Там заменят почти 700 метров старых труб. Подрядчик уже приступил к работам, завершить их планируют до конца октября.