В Рыбновском округе отключили газ должнику

В Рыбновском округе специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приостановили подачу газа крупному должнику. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Житель села Кузьминское не оплачивал газ больше года. В результате чего у него образовалась задолженность 105 тысяч рублей.
Отмечается, что потребитель игнорировал уведомления поставщика газа об оплате задолженности. В итоге были приняты крайние меры: отключение должника от системы газоснабжения на сетях ГРО. Для этого задействовали строительную технику.
Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в доме, потребителю помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению.
В компании напомнили, что, согласно действующему законодательству, оплата за газ должна вноситься до 15 числа каждого месяца.
Фото предоставили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».