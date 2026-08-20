В Рыбновском округе отключили газ должнику

В Рыбновском округе специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приостановили подачу газа крупному должнику. Житель села Кузьминское не оплачивал газ больше года. В результате чего у него образовалась задолженность 105 тысяч рублей.

В Рыбновском округе специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приостановили подачу газа крупному должнику. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Житель села Кузьминское не оплачивал газ больше года. В результате чего у него образовалась задолженность 105 тысяч рублей.

Отмечается, что потребитель игнорировал уведомления поставщика газа об оплате задолженности. В итоге были приняты крайние меры: отключение должника от системы газоснабжения на сетях ГРО. Для этого задействовали строительную технику.

Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в доме, потребителю помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению.

В компании напомнили, что, согласно действующему законодательству, оплата за газ должна вноситься до 15 числа каждого месяца.

Фото предоставили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».