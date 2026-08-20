В Рязанской области женщина украла деньги с кредитки умершего гражданского мужа

Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастна 58-летняя сожительница умершего. Злоумышленницу доставили в отдел. По предварительной информации полицейских, полгода назад 58-летняя жительница поселка Сараи воспользовалась кредитной картой умершего. Она предположила, что сведения о смерти гражданского мужа еще не поступили в банк. Женщина обналичила 100 тысяч рублей. Кредит выплачивать она не собиралась. По данным полицейских, злоумышленница надеялась, что займ спишут на наследников, с которыми у нее «прохладные отношения».

В Сараевском округе женщина украла деньги с кредитки умершего гражданского мужа. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В отдел обратился представитель местного отделения банка. Специалисты учреждения выяснили, что взятый полгода назад кредит в 100 тысяч рублей до сих пор не выплатили. При этом деньги обналичили с кредитной карты умершего 57-летнего мужчины.

Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастна его 58-летняя сожительница. Злоумышленницу доставили в отдел.

По предварительной информации полицейских, полгода назад 58-летняя жительница поселка Сараи воспользовалась кредитной картой умершего. Она предположила, что сведения о смерти гражданского мужа еще не поступили в банк. Женщина обналичила 100 тысяч рублей. Кредит выплачивать она не собиралась. По данным полицейских, злоумышленница надеялась, что займ спишут на наследников, с которыми у нее «прохладные отношения».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.