В Рязанской области отремонтируют 20 км трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород

В Рязанской области продолжается капитальный ремонт участка дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Работы проводят в Путятинском округе и Шиловском районе, сообщили в региональном правительстве. На участке протяженностью 20 километров расширяют проезжую часть, укрепляют дорожное основание методом холодной регенерации и укладывают нижний слой асфальта. Завершить все работы на участке рассчитывают к концу 2027 года.