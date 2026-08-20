В Рязанской области мужчина попал под суд за помощь мошенникам с «сим-боксами»

В Касимове местного жителя обвиняют в организации работы «сим-бокса». Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области. Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о незаконном использовании специального оборудования, которое позволяло мошенникам делать звонки и обманывать людей. Злоумышленники представлялись работниками государственных органов и вымогали деньги у граждан. Следствие выяснило, что для работы схемы использовались сим-боксы, а также была организована четкая структура с распределением ролей и координацией действий через мессенджеры. Мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы. Дело направлено в Касимовский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

В Касимове местного жителя обвиняют в организации работы «сим-бокса». Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о незаконном использовании специального оборудования, которое позволяло мошенникам делать звонки и обманывать людей. Злоумышленники представлялись работниками государственных органов и вымогали деньги у граждан.

Следствие выяснило, что для работы схемы использовались сим-боксы, а также была организована четкая структура с распределением ролей и координацией действий через мессенджеры.

Мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы. Дело направлено в Касимовский районный суд для дальнейшего рассмотрения.