В Рязанской области 100 детей поучаствовали в православном слёте

В Рязанской области 100 детей поучаствовали в православном слёте. Об этом сообщили в соцсетях Никольского храма села Устье в Сасовском районе.

II Православный слёт молодёжи «Под сводами храма» прошел в воскресенье, 9 августа. Мероприятие посвятили Году единства народов России и 10-летию освящения Никольского храма селе Устье.

100 детей из Рязанской, Мурманской областей и республик Татарстан и Мордовия поделились на команды и поучаствовали в квестах, мастер-классах, русских народных играх, а также в неформальном диалоге со священником. Кроме того, перед началом слёта прошла «молодежная» литургия.

Итоги слёта подвели на традиционной свечке.