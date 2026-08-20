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В Рязани жители высотки неделю живут без лифта, горячей воды и света в подъезде
В Рязани девятиэтажка почти неделю находится на аварийном питании из-за аварии на электроснабжении. Об этом РЗН.инфо рассказали жители высотки на улице Высоковольтной № 39, корпус № 1. По их словам, в доме работает генератор с 14 августа. Из-за экономии отключен лифт, свет в подъездах и котельная. Без горячей воды остаются 56 квартир, сообщила рязанка. Как выяснила жительница дома в разговоре с представителями управляющей компании, причиной аварии якобы стал «Водоканал», который при проведении технических работ повредил кабель. Однако восстановить аварию никто не может.

В Рязани девятиэтажка почти неделю находится на аварийном питании из-за аварии на электроснабжении. Об этом РЗН.инфо рассказали жители высотки на улице Высоковольтной № 39, корпус № 1.

По их словам, в доме работает генератор с 14 августа. Из-за экономии отключен лифт, свет в подъездах и котельная. Без горячей воды остаются 56 квартир, сообщила рязанка. Отмечается, что среди жителей есть пожилые люди и семьи с детьми.

Как выяснила жительница дома в разговоре с представителями управляющей компании, причиной аварии якобы стал «Водоканал», который при проведении технических работ повредил кабель. Однако восстановить аварию никто не может.

«Письменного официального отказа на починку кабеля от УК нет. Диспетчер отказывается регистрировать заявки. УК «Либер» поддерживает связь в чате дома, но конкретики от них никакой нет. Цитирую: «Мы не можем починить сами, у нас нет таких специалистов», — рассказала девушка.

При этом проблему пытались решить через городские электросети, но те не имеют права вмешиваться, так как кабель находится на балансе управляющей компании, сообщила рязанка.

Мэрия прокомментировала ситуацию и сообщила, что РГРЭС провели проверку и нашли два поврежденных кабелях на пересечении улиц Высоковольтной и Островского.

«Один уже восстановили — это позволило частично вернуть свет в дом № 39/1. Второй кабель оказался бесхозным. В ближайшие два-три дня его отремонтируют специалисты РГРЭС, а мы со своей стороны проработаем вопрос, кто будет содержать этот кабель впоследствии», — отметили в администрации города.