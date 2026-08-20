В Рязани полицейские нашли «резиновую квартиру»

Полицейские выяснили, что 46-летняя рязанка фиктивно прописала в свой квартире на улице Новоселов 12 мигрантов. За помощь в фиктивной регистрации она получала денежное вознаграждение. Она помогла незаконно легализоваться 8 мужчинам и 4 женщинам в возрасте от 40 до 49 лет — гражданам страны Среднеазиатского региона. В действительности иностранцы по указанному адресу никогда не проживали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские нашли «резиновую квартиру». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Полицейские выяснили, что 46-летняя рязанка фиктивно прописала в свой квартире на улице Новоселов 12 мигрантов. За помощь в фиктивной регистрации она получала денежное вознаграждение.

Она помогла незаконно легализоваться 8 мужчинам и 4 женщинам в возрасте от 40 до 49 лет — гражданам страны Среднеазиатского региона. В действительности иностранцы по указанному адресу никогда не проживали.

Возбуждено уголовное дело.