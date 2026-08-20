В Рязани начали капремонт канализационного коллектора у ТЦ «Премьер»

Работы выполняет подрядная организация, которая использует специальный метод. Суть его в том, что новую трубу укладывают прямо внутри старой. Это позволяет восстановить коллектор без его полной замены и без значительного разрушения грунта. По словам специалистов, такой подход делает коллектор более надежным и уменьшает риск аварий. Кроме того, это позволяет провести ремонт с минимальным воздействием на окружающую среду. Для выполнения работ задействована специальная техника, и все процессы проходят по установленным стандартам.

В Рязани Водоканал начал капитальный ремонт канализационного коллектора рядом с торговым центром «Премьер». Об этом сообщили в МП «Водоканал города Рязани».

Работы выполняет подрядная организация, которая использует специальный метод. Суть его в том, что новую трубу укладывают прямо внутри старой. Отмечается, что это позволит восстановить коллектор без его полной замены и без значительного разрушения грунта.

По словам специалистов, такой подход делает коллектор более надежным и уменьшает риск аварий. Кроме того, это позволяет провести ремонт с минимальным воздействием на окружающую среду. Для выполнения работ задействована специальная техника, и все процессы проходят по установленным стандартам.