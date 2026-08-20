В Рязани мужчине вынесли приговор за госизмену

Установлено, что мужчина 1993 года рождения финансировал военизированное объединение, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины. Противоправную деятельность пресекли сотрудники управлений ФСБ по Рязанской и Пензенской областям. Следственное отделение регионального УФСБ заводило и расследовало уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Рязанский областной суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Также мужчина выплатит штраф 200 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

В Рязани мужчине вынесли приговор за госизмену. Об этом сообщили 20 августа в пресс-группе УФСБ по региону.

Установлено, что мужчина 1993 года рождения финансировал военизированное объединение, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины. Противоправную деятельность пресекли сотрудники управлений ФСБ по Рязанской и Пензенской областям.

Следственное отделение регионального УФСБ заводило и расследовало уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).

Рязанский областной суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Также мужчина выплатит штраф 200 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Фото и видео РЗН.инфо предоставили в пресс-группе УФСБ по Рязанской области.