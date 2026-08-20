В России с сентября снизят в два раза штрафы за налоговые правонарушения

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся штрафов за налоговые правонарушения. При наличии смягчающих обстоятельств штраф может быть снижен в два-три раза, но не более чем в десять раз. ФНС унифицирует подход к оценке таких обстоятельств. Отмечается, что нововведение не подразумевает автоматического снижения штрафов и не освобождает от ответственности. Оно направлено на создание понятных правил применения смягчающих обстоятельств и единых критериев уменьшения санкций. Для налогоплательщиков это повысит предсказуемость системы, а налоговые органы будут учитывать документально подтвержденные обстоятельства. Волкова подчеркнула важность ведения учета и оформления документов.

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся штрафов за налоговые правонарушения. Об этом пишет «Газета. ру».

Согласно новым правилам, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф может быть снижен не менее чем в два раза, но не более чем в десять раз. Федеральная налоговая служба (ФНС) также унифицирует подход к оценке таких обстоятельств.

Финансовый эксперт и генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова пояснила, что нововведение не подразумевает автоматического снижения штрафов и не освобождает от ответственности. Оно направлено на создание более понятных правил применения смягчающих обстоятельств и единых критериев уменьшения санкций.

Для налогоплательщиков это означает большую определенность: теперь судебная практика станет более прозрачной, и налоговые органы будут обязаны учитывать документально подтвержденные обстоятельства. Волкова подчеркнула, что ключевым фактором является возможность документального подтверждения сложной жизненной ситуации. Поэтому налогоплательщикам рекомендуется внимательно относиться к учету и своевременно оформлять все необходимые документы.

Отмечается, что с финансовой точки зрения изменения повысят предсказуемость системы. Понятные правила позволят гражданам и бизнесу лучше оценивать последствия своих решений. Эксперт добавила, что новые нормы не должны восприниматься как повод для менее внимательного отношения к уплате налогов: самый эффективный способ избежать потерь — это своевременная уплата налогов.