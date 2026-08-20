В России с 1 сентября вступят в силу изменения в транспортном законодательстве

С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в транспортном законодательстве России, сообщает Минтранс. Нововведения касаются автодорог и платных трасс, что должно повысить безопасность на дорогах и улучшить контроль за использованием дорожных фондов. Ключевым изменением станет порядок подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В отчеты будут включены параметры трасс, фотографии и рекомендации по ремонту. Также актуализируются требования к специалистам, отвечающим за организацию дорожного движения. Для владельцев платных дорог вводится обязанность формировать перечень данных о проезде, включая номер автомобиля, дату, время и фотофиксацию. Это упростит получение информации о проезде и оплату задолженностей через портал «Госуслуги».

С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в транспортном законодательстве России, сообщает Минтранс. Как пишет РИА Новости, нововведения касаются автодорог и платных трасс, что, по мнению министерства, должно повысить безопасность на дорогах и улучшить контроль за использованием средств дорожных фондов.

Одним из ключевых изменений станет закрепление порядка подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В эти отчеты будут включены параметры трасс, фотографии и рекомендации по ремонту, что позволит более эффективно контролировать состояние дорожной инфраструктуры.

Кроме того, актуализируются квалификационные требования к специалистам, отвечающим за организацию дорожного движения. Как отмечается, это должно способствовать повышению безопасности на дорогах.

Также с осени вступят в силу изменения для владельцев платных автодорог. Теперь они будут обязаны формировать перечень данных о проезде, включая номер автомобиля, дату, время и место проезда, уникальный идентификатор и фотофиксацию. Это позволит автовладельцам получать информацию о проезде и оплачивать задолженности через портал «Госуслуги» более удобно.