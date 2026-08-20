В ночном клубе в Кирове девушку изрезали разбитой бутылкой

Инцидент произошел прямо на танцполе. 25-летняя Анна случайно задела плечом 37-летнюю медсестру Екатерину. Медик разбила пивную бутылку и набросилась на оппонентку и нанесла ей глубокие рваные раны. Отмечается, что Анна была кандидатом в мастера спорта и играла за сборную области по волейболу, однако после нападения была вынуждена покинуть команду Для восстановления внешности потребуется сложная пластическая операция, а полный курс лечения и реабилитации может занять более трёх лет. Медсестру приговорили к 4 годам тюрьмы, а также обязали выплатить 660 000 рублей.

В ночном клубе в Кирове девушку изрезали разбитой бутылкой. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел прямо на танцполе. 25-летняя Анна случайно задела плечом 37-летнюю медсестру Екатерину. Медик разбила пивную бутылку и набросилась на оппонентку и нанесла ей глубокие рваные раны.

Отмечается, что Анна была кандидатом в мастера спорта и играла за сборную области по волейболу, однако после нападения была вынуждена покинуть команду Для восстановления внешности потребуется сложная пластическая операция, а полный курс лечения и реабилитации может занять более трёх лет.

Медсестру приговорили к 4 годам тюрьмы, а также обязали выплатить 660 000 рублей.