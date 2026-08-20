В Кронштадте обнаружили задушенную и изнасилованную женщину

Трагедия произошла 15 августа. Прохожая в час ночи сообщила в полицию, что обнаружила в овраге женщину без признаков жизни. Правоохранители установили, что убитой оказалась 36-летняя местная жительница. Отмечается, что тело найдено с признаками удушения и изнасилования. По горячим следам на улице Комсомола полицейские задержали 28-летнего неработающего жителя Кронштадта.

В Кронштадте обнаружили задушенную и изнасилованную женщину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Трагедия произошла 15 августа. Прохожая в час ночи сообщила в полицию, что обнаружила в овраге женщину без признаков жизни.

Правоохранители установили, что убитой оказалась 36-летняя местная жительница. Отмечается, что тело найдено с признаками удушения и изнасилования.

По горячим следам на улице Комсомола полицейские задержали 28-летнего неработающего жителя Кронштадта.

Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения мужчине.

При этом руководство приюта помощи бездомным животным «Ковчег» сообщило, что погибла волонтер Наталья.

«Без мамы осталась маленькая дочь и ее пожилая мать потеряла своего ребенка — главную опору в жизни… Семья оказалась в тяжелейшей ситуации. Помимо огромного горя, на плечи упали расходы по организации похорон и сборов девочки в школу», — говорится в сообщении.

Фото взято из группы «Волонтёры КОВЧЕГА» в «ВК».