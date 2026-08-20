В Горном Алтае медведь утащил из палатки туристку и растерзал до смерти

В Горном Алтае медведь утащил из палатки 29-летнюю туристку Снежанну и до смерти растерзал ее. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошел на глазах ее жениха, который на днях сделал девушке предложение. Хищник проник в палатку, где находились люди, и увел женщину в лес, где убил ее, обглодал конечности и закопал останки. Местные жители пытались спасти девушку, но усилия не увенчались успехом. Известно, что Снежанна работала секретарем в новосибирском суде.

В Горном Алтае медведь утащил из палатки 29-летнюю туристку Снежанну и до смерти растерзал ее. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел на глазах ее жениха, который на днях сделал девушке предложение. Хищник проник в палатку, где находились люди, и увел женщину в лес, где убил ее, обглодал конечности и закопал останки.

Местные жители пытались спасти девушку, но усилия не увенчались успехом.

Известно, что Снежанна работала секретарем в новосибирском суде.