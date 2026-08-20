В центре Рязани 21 августа ограничат парковку и движение транспорта

В Рязани 21 августа временно ограничат парковку и движение транспорта в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 931-летию города. С 06:00 до 22:00 будет запрещена парковка частного транспорта на улице Мюнстерской на участке от улицы Горького до улицы Почтовой.

В Рязани 21 августа временно ограничат парковку и движение транспорта в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 931-летию города. Об этом сообщили в горадминистрации.

С 06:00 до 22:00 будет запрещена парковка частного транспорта на улице Мюнстерской на участке от улицы Горького до улицы Почтовой.

Кроме того, с 15:00 до 22:00 движение транспорта полностью перекроют на проезде за памятником В. И. Ленину и на улице Мюнстерской от улицы Горького до улицы Почтовой.