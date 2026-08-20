Трейл, богатыри и заставный костёр: Капитал поддержал фестиваль «Слава Добрыни»

Если вы ещё не знаете, как весело провести предпоследнюю субботу лета, приезжайте в Шилово Рязанской области на фестиваль «Слава Добрыни».

Если вы ещё не знаете, как весело провести предпоследнюю субботу лета, приезжайте в Шилово Рязанской области на фестиваль «Слава Добрыни».

22 августа там в 15-й раз соберутся те, кто хочет примерить кольчугу, пострелять из лука и пробежать трейл по местам, где ходил легендарный Добрыня Никитич. Увлекательные трассы через броды и овраги приготовили на любой вкус: от 500 м для детей до 30 км для профессионалов. Для тех, кто не бежит — ярмарка, угощения по старинным рецептам и реконструкция. А вечером главное зрелище — большой «Заставный костёр» и концерт фолк-групп.

Поддержать добрую традицию в этом году помогает ГК «Капитал» : «Мы с радостью участвуем в событиях, которые возрождают традиции. Для жителей и гостей это прекрасный повод насыщенно провести выходные и открыть для себя по-новому историю родных мест», — говорят в Капитале.

Изучить программу и зарегистрироваться на забег можно на сайте фестиваля.