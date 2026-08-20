Суд отказал женщине в праве на дом и землю в Сапожковском округе

Сапожковский районный суд отказал жительнице в иске о признании права собственности на жилой дом и земельный участок, а также о признании недействительным договора дарения. Решение вынесли 4 августа, сообщили в пресс-службе суда.
Женщина утверждала, что с 1992 года жила в доме в селе Собчаково, который принадлежал ее тете. После ее смерти истица, по ее словам, фактически приняла наследство и получила право пользоваться земельным участком.
Позже женщина подарила дом и участок своей дочери. Как она пояснила в суде, сделала это по ошибке, считая имущество своим. В 1996 году истица снесла старый дом и начала на его месте строительство нового за собственные средства. Работы завершили в начале 2000 года.
В 2016 году женщина узнала, что построенный дом зарегистрировали за ее дочерью как вновь созданный объект. После развода дочери ее бывший муж обратился в суд с иском о разделе имущества. В результате дом и земельный участок разделили между бывшими супругами.
Женщина просила признать договор дарения недействительным, вернуть имущество и признать за ней право собственности на дом и земельный участок.
Суд изучил материалы дела и выслушал стороны, после чего отказал в удовлетворении требований. Один из ответчиков также указал, что по этому спору ранее уже принималось судебное решение, а срок исковой давности был пропущен.
Решение суда пока не вступило в законную силу.