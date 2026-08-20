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С начала года 1,1 тыс. жителей Рязанской области вышли на пенсию досрочно
Право на досрочные выплаты предоставляется гражданам, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами. Рязанцы, работающие в опасных условиях, могут выйти на пенсию на льготных условиях. Для этого необходимо иметь от 10 до 15 лет специального стажа и достигнуть установленного возраста. С января 2026 года 607 пенсионеров данной категории воспользовались этим правом. Досрочно выйти на пенсию также могут педагоги с 25-летним стажем вне зависимости от возраста и медики, которые 25 лет проработали в сельской местности или поселках городского типа либо 30 лет в городских лечебных учреждениях.

С начала года 1,1 тыс. жителей Рязанской области вышли на пенсию досрочно. Об этом 20 августа сообщили в региональном отделении СФР.

Там напомнили, что право на досрочные выплаты предоставляется гражданам, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами.

Рязанцы, работающие в опасных условиях, могут выйти на пенсию на льготных условиях. Для этого необходимо иметь от 10 до 15 лет специального стажа и достигнуть установленного возраста. С января 2026 года 607 пенсионеров данной категории воспользовались этим правом.

Досрочно выйти на пенсию также могут педагоги с 25-летним стажем вне зависимости от возраста и медики, которые 25 лет проработали в сельской местности или поселках городского типа либо 30 лет в городских лечебных учреждениях.

Кроме того, досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери. Женщина с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет. Мать пятерых и более детей — в 50 лет. В Рязанской области с начала 2026 года 181 женщина воспользовались этим правом.

Отдельная категория — граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Условия и сроки выхода на пенсию зависят от конкретного статуса и характера выполняемых работ.