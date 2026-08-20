Рязанец выступил в шоу на ТНТ вместе с Никитой Джигурдой

Рязанец Александр Юрский выступил в шоу «Игра вслепую» на ТНТ, где спародировал голос Никиты Джигурды. Вместе с Джигурдой Юрский исполнил песню Вани Дмитриенко «Шелк». Команда звездных гостей должна была распознать голос Джигурды и отличить его от двойников, которые скрывались за ширмой. Программа вышла в эфир 15 августа.

Рязанец выступил в шоу на ТНТ вместе с Никитой Джигурдой. Об этом сообщается в соцсетях.

Рязанец Александр Юрский выступил в шоу «Игра вслепую» на ТНТ, где спародировал голос Никиты Джигурды. Вместе с Джигурдой Юрский исполнил песню Вани Дмитриенко «Шелк». Команда звездных гостей должна была распознать голос Джигурды и отличить его от двойников, которые скрывались за ширмой.

Программа вышла в эфир 15 августа.