Рязанцев оповестили об отмене мероприятия в Театре юного зрителя в Константинове

Об этом сообщили в пресс-службе музея С. А. Есенина. В посте отметили, что спектакль «Анна Снегина», который должен был состояться 29 августа, отменен по техническим причинам. Организаторы приносят извинения зрителям и просят учесть эту информацию при планировании поездки в Константиново. Тем не менее, в этот день для гостей будет доступен аудиопроменад «Есенин-страна: формула Константинова», а также возможность прогуляться по селу и насладиться последними днями уходящего лета. Мероприятия запланированы на 29 августа в 14:00 и 16:00.

Рязанцев предупредили об отмене мероприятия в Театре юного зрителя в Константиново. Об этом сообщили в пресс-службе музея С. А. Есенина.

В посте отметили, что спектакль «Анна Снегина», который должен был состояться 29 августа, отменен по техническим причинам.

Организаторы приносят извинения зрителям и просят учесть эту информацию при планировании поездки в Константиново.

Тем не менее, в этот день для гостей будет доступен аудиопроменад «Есенин-страна: формула Константинова» (12+), а также возможность прогуляться по селу и насладиться последними днями уходящего лета. Мероприятия запланированы на 29 августа в 14:00 и 16:00.